Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
523.818
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1429
EURO
10.4294
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
Tarla mahkemeden satılıktır
Tarla mahkemeden satılıktır

Trabzon’da kaya tehlikesi

TRABZON’un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolundaki taş ocağından yola düşen kayalar tehlike oluşturuyor. Yöre halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:21
0 Okunma
Trabzon’da kaya tehlikesi

Yomra ilçesinde 10 mahalleye ulaşım sağlanan Özdil-Oymalı grup yolu güzergahında işletilen taş ocağından kopan kayalar yola düşüyor. Bölgede daha önce taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden Orhan ve Adanur kardeşlerin fotoğraflarının yer aldığı üzerinde ‘Artık yeter, kaç can daha vereceğiz’ yazılı pankart açan yöre halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istedi.

‘TEDBİRLER ALINSIN YA DA KAPATILSIN’

Vatandaşlar adına açıklama yapan Mustafa Aksoy, “Taş ocağı çalışmaları yaşanan ölümlü ve maddi kazalarla da görülmüştür ki sağlığımızı ve ulaşımımızı tehdit ediyor. Karayolları ağında olan ve Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane’nin bağlantısı olarak da kullanılan bu yol, onlarca mahallenin de geçiş güzergâhını oluşturuyor. Birçok yerli ve yabancı turist de bu yolu kullanıyor. Biz güvenli huzurlu bir şekilde bu muhteşem doğamızı seyrederek geçmek istiyoruz bu yoldan. Gerekli tedbirler alınsın ya da taş ocağı kapatılsın” dedi.

‘KORKARAK KULLANIYORUZ’

Yolda sürekli taş düşmeleri yaşandığını söyleyen Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu da “Yıllardır buradan sürekli taş düşüyor. Korkarak kullandığımız bir yol oldu. Geçenlerde bir arkadaşımız arabası ile seyir halindeyken ön camdan taş içeriye girdi. Biz ölümlü kazalar olmasın hiçbir ailenin ocağına ateş düşmesin diye bugün burada toplandık. Ölümlü bir kaza olmasın. Taş ocağı çalışmaya devam edecekse de gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam etsin. Her gün bu yoldan geçerken kafama taş düştü ha düşecek korkusu ile yaşıyorum” diye konuştu.

‘ÖLÜMDEN DÖNDÜM’

Aracı ile yolda seyir halindeyken ön camından taş girdiğini söyleyen Cemil Aydın da, “Biz istiyoruz ki gerekli tedbirler alınsın. Alınmayacaksa da bu alan kapatılsın. Her gün bu alanda taş düşmeleri oluyor. Bu alanın yetkililer tarafından denetlendiğini de düşünmüyorum. Daha geçenlerde işten çıkıp evime giderken aracıma futbol taşı büyüklüğünde taş düştü. Taş ön camımı kırarak bagaja kadar ilerledi. Ölümden döndüm. Her gün geçerken bu yoldan korkuyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKayaHeyelanYolYomraTaş Ocağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans