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Turistler akın etti, Ayder Yaylası doldu

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor. Yoğunluk yaşanan yaylada otel, pansiyon ve bungolavlarda yer kalmadı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 

07 Ağustos 2022 Pazar 14:53
Turistler akın etti, Ayder Yaylası doldu

(Rize),(DHA)

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylada; otel, pansiyon ve bungolavlarda yer kalmadı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaylada doğa yürüyüşü yapanlar serin havanın keyfini çıkardı.

Yaylada restoran işletmecisi Mustafa Memoğlu, pandemi dolayısıyla 2 yıldır boş kaldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl turizmde bir patlama yaşıyoruz. Yabancı turistlerden özellikle Araplardan yoğun talep var. Bu muhteşem doğayı gören Araplar hayran kalıyorlar. Havaların da güzel gitmesi ile ağustos ayında tam dolulukla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kuveyt'ten gelen Rabbi Al Murtaza, "Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum. 1 aydır Türkiye'deyim. Şu an Rize'de doğa çok güzel, her yer yemyeşil. Bizim memleketimizden farklı olarak her yer yemyeşil, yüksek tepeler var, sular harika. O yüzden de buralar bizim dikkatimizi çekiyor" diye konuştu.

3 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Yemenli Elyas Mustafa da "Türkiye'de okuyorum, yazları da turizm sektöründe çalışıyorum. Karadeniz özellikle de Ayder çok güzel. Türkler iyi insanlar, bizlere çok misafirperver davranıyorlar. Burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

DHA

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