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Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı 110 AKINCI operatörü mezun oldu

BAYKAR tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen 110 Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyer, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak dün mezun oldu.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:44
Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı 110 AKINCI operatörü mezun oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahada kullanacak ekiplerin eğitimi devam ediyor.

AKINCI 6’ncı Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI TİHA’yı kullanmak üzere pilot, faydalı yük operatörü, mekanik/motor teknisyeni, elektronik/yer kontrol istasyon operatörü ve silah operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Tekirdağ, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek; ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Törene katılan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

GELİRİN YÜZDE 98 İHRACAT KAYNAKLI

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan kazandı. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022’de ise gelirinin yüzde 98’ini ihracattan elde etti. Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BAYKARBayraktar AKINCIKursKursiyerEğitim
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