Türkiye yeni yılı böyle karşıladı!

TAKSİM'DE YENİ YIL KUTLAMASI

Taksim'de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim'de renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı. Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. (İSTANBUL)

YENİ YILA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİRDİLER

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyenler dakikalar öncesinden köprü girişinde bekledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inen vatandaşlar 2022'yi coşkuyla karşıladı. Polis ekipleri ise köprüde bekleyen vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Yeni yılı boğazda karşılamak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından indi. İstanbullular, il dışından gelenler ve turistler, büyük bir coşkuyla yeni yılı köprüde karşıladı. Havai fişek gösterilerini izleyen ve o anları görüntüleyen vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarıyla araçlarına binerek hareket etti. (İSTANBUL)

2022'Yİ DENİZE GİREREK KARŞILADILAR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün dün kırmızı alarm kodu verdiği Antalya’da yaz- kış denize girenler grubu 2022’yi Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Geçen sene pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yılı denize girerek karşılayamayan grup, bir senelik aranın ardından geleneklerine devam etti. 2022’yi denizde karşılayan yaklaşık 10 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10’dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

SAKSAFON EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Sahilde toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, denize girmeden önce saksafon çalarak müzik eşliğinde eğlendi. Yaz- kış denize girenler grubu daha sonra saatler gece yarısını gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrağı ile denize girdi. Denizden çıkanlar yaktıkları ateş başında ısındı.

'22 YILDIR GRİP OLANA RASTLAMADIM'

Grup adına konuşan Mehmet Doğan, "Deniz demek sağlık demek. Buraya 22 yıldır gelerek denize giriyoruz. 22 yıldır denize giren arkadaşlar içerisinde grip olana rastlamadım. Herkese de denize girmelerini tavsiye ediyorum. Dün fırtına olduğu için denize giremedik ama dalgalarla mücadele ettik. Bugün geldik ve yeni yıla denizde girdik. Biz her sene yeni yılı denizde kutluyoruz. Bu ucuz bir yılbaşı kutlaması oluyor" dedi.

'YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM'

Antalya'da ilk kez yeni yılı denizde geçirdiğini belirten Su Yalın ise "Ben her sene normalde Alanya'da giriyordum. Bu sene ilk kez Konyaaltı Sahili'nde girdim. Yarın da Saklıkent'e giderek kardan adam yapacağım. Su harika, resmen sıcak gibiydi. Çıkmak istemedim" diye konuştu. (ANTALYA)

ESKİŞEHİR'DE 'YENİ YIL' COŞKUSU

Eskişehir'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen eğlenerek girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi’nde hava sıcaklığının 1 derece olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2022’ye 'merhaba' dedi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanları da tamamen doldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2 bin kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı. (ESKİŞEHİR)

KONYA YENİ YILA EĞLENCE VE DUALARLA GİRDİ

Konya'da eğlence merkezlerini dolduranlar 2021'e veda edip, 2022 yılını coşkuyla karşıladı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından da Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. (KONYA)

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

GALATA Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi'ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi. Yeni yıla 10 saniye kala kulenin etrafında toplananların bir kısmı geriye doğru saymaya başladı. Yeni yıla saniyeler kala havai fişek atıldı. Toplananlar ıslık çalıp, alkış tutarak yeni yılı kutladı. Kulenin çevresindeki özel bir restoranda ise silindir havai fişek yakıldı. (İSTANBUL)

BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMASI

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.

2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi ve müzik eşliğinde eğelendi. Kutlamalara otomobili ile katılanlar ise korna çalarak yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdi. Bağdat Caddesi üzerinde nöbetçi olarak çalışan eczane çalışanları ve vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı.

NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞANLARI YENİ YILA DANS EDEREK GİRDİ

Nöbetçi eczacı Meryem Aydın, “Biz eczane olarak eğlenceyi çok seviyoruz, danışmanlarımızı eğlendirmeyi de çok seviyoruz. Bu etkinliği çok öncesinden organize ettik, baya da uğraştık. Bence değdi. Nöbetçi eczaneyiz normalde nöbet yoğun ve stresli geçer. Yılbaşında hiçbir eczane nöbet tutmak istemez ama biz bunu seve seve yapıyoruz çünkü danışanlarımızı seviyoruz" şeklinde konuştu. (İSTANBUL)

ULUDAĞ'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye'nin ünlü kayak merkezi Uludağ'da, yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı Uludağ'da, bazı tatilciler yeni yıla havai fişek gösterilerinin yapıldığı pistlerde girdi.

Kayak severlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladıkları Uludağ, yeni yıl nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Rus, Ukrayna ve Azerbaycanlı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller pandemi nedeniyle, konaklayanların dışında müşteri kabul etmedi. Saat 20.00'de başlayan eğlence saat 00.00'da zirveye çıktı. Tatilcilerin büyük bölümü yeni yılı, havai fişek gösterilerinin yapıldığı pistlerde müzik eşliğinde eğlenerek girdi.

Uludağ'da bu yıl jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Resmi ve sivil ekip sayısını artıran jandarma, gece boyunca oteller bölgesinde devriye gezdi, taşkınlık yapanları uyardı.

YENİ YILDA MUTLULUKLAR DİLEDİLER

Yeni yıla Uludağ'da pistlerde eğlenerek giren Mısra Zengin, İzmir'den geldiklerini belirtip, "Bursa'ya ilk kez geliyorum. Çok mutluyum. Kar görmeyen birisi olarak Uludağ benim için farklı bir deneyim oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

2021 yılının kötü geçtiğini söyleyen Betül ve Doğukan Türkmen ise "Uludağ çok eğlenceli. Burası, farklı bir yer. Yeni yılın güzel geçeceğini umuyorum" ifadelerini kullandılar. (BURSA)

YENİ YILA BOĞAZDA YÜZEREK GİRDİLER

PROFESYONEL yüzücüler, yeni yılı İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek karşıladı.

Yeni yılı kimi vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde karşılarken, 10 profesyonel yüzücü ise yeni yıla dakikalar kala İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek yılbaşıyı kutladı. Master yüzücü Faruk İlgü, "Çok mutluyuz. Biz denizi seviyoruz. Deniz de bizi seviyor. Herkes yılbaşında sevdiğine gidiyor. Biz de denizi seviyoruz. Deniz bizi hiçbir zaman bırakmadı. Pandemide havuzlar bile kapalıydı. Herkes yılbaşını köprünün üzerinde yaşamak istiyor ama biz suyun içinde köprünün altında yaşamak istedik güzel duyguyu. Herkese yeni yılda en başta sağlık diliyoruz. Herkesin gönlünden geçen ne varsa 2022'de gerçekleşmesini diliyoruz. Sağlık mutluluk ülkemiz için ekonomik refah diliyoruz" dedi. (İSTANBUL)