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Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ukraynalı Kristina Novytska (25), yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık Ukrayna'ya gittiği öğrenilen Novytska'nın evinin kapısının içerinden kilitli olmasıyla nedeniyle intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 08:23
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Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da yaşayan Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Novytska'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAPI ÜZERİNDE, İÇ TARAFTA ANAHTAR OLMASI NEDENİYLE İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kapının kilitli olması, kapı üzerinde iç tarafta anahtar bulunması ve evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar nedeniyle olayın intihar olduğu değerlendirdiği ancak cinayet ihtimalinin de araştırdığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİŞ

Novytska'nin uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. Kristina Novytska'nın, başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar edebileceği üzerinde de duruldu. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

ÜNLÜ SUNUCU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Novytska'nın, ünlü sunucu  Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cansız bedenine ulaşıldı, savcı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumUkraynaKristina NovytskaCinayetVefat
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