Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...

Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda pistler doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'daki kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ocak 2022 Pazar 15:27
0 Okunma
Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda pistler doldu

BURSA, (DHA)


Yeni yılın ilk pazar gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece, kar kalınlığı ise 47 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının öğle saatleri itibarıyla başladığı Uludağ’da sis ve soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yılbaşı için Tekirdağ’dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Umut Karakaş, “Yılbaşı tatili için geldim. Güzel geçiyor. Uludağ’a ilk defa geliyorum. Daha önce hiç kayak da yapmamıştım. İlk defa kayak yapmayı denedim. İlk gün çok düştüm ama ikinci günümde öğrendim. Pistler çok kalabalık. Uludağ çok tercih ediliyor. Kayak yapabildiğimi görmek hoşuma gitti, tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Azerbaycan’dan yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ’a gelen Elnur Gaffarlı, “Azerbaycan’dan geldim. Uludağ’a dördüncü kez geliyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Çocuklar bu sene kayak yapmayı öğrendiler. 30 Aralık’ta geldik, yılbaşı partisi çok güzeldi. Yarın da döneceğiz. Türkiye’yi beğendiğimiz için tatil yapmak için her sene tercih ediyoruz. Hem yaz, hem de kış tatillerimizi burada geçiriyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağYeni Yılın Ilk Hafta SonuPistlerYoğunlukKayak PistleriTatilciYeni ÇağrıKış Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtta kar, Antalya'da bahar
Yurtta kar, Antalya'da bahar
İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
'Kızılırmak'ta renk değişimi nedeni eğrelti otu kirliliği filtreliyor'
'Kızılırmak'ta renk değişimi nedeni eğrelti otu kirliliği filtreliyor'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans