Uluslararası Af Örgütü: Korkunç şartlar altında bekliyorlar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Polonya-Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların sınır bölgesinde sıkışıp kaldığını ifade eden Beyhan, “Gelen bilgilere göre Belarus bu insanların başta Polonya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçişine yardım ediyor. Polonya sınır muhafızları bu mülteci ve göçmenleri şiddet kullanarak geri itiyor. Belarus sınır görevlilerinin de sınır bölgesinden ayrılıp Belarus’a dönmek isteyen kişilere izin vermediği ve şiddet kullandığı belirtiliyor. Sığınmacılar, iki ülkenin ortasında korkunç şartlar altında bekliyor” dedi.

“BÖLGEDE YAŞAYANLAR, RİSK ALARAK İNSANİ YARDIMLAR ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Beyhan, sınır bölgesinde yaşayan insanların kendilerini riske atarak insani yardımları sığınmacılara ulaştırmaya çalıştığını belirterek, “Şu an sınırlarda olanlara dair kesin bir bilgi edinmek çok zor. Zira Polonya, Letonya ve Litvanya, Belarus ile sınırlarında olağanüstü hal ilan etti ve sivil toplum kuruluşlarının ve gazetecilerin sınır bölgelerine girmesine izin vermiyor. Bu durum hem insani yardımların hem de durumu belgelemenin zorlaşması anlamına geliyor. Sınır bölgesinde yaşayan insanlar kendilerini riske atarak çeşitli insani yardımlar ulaştırmaya çalışıyor. Ayrıca bazı insani yardımların mahsur kalan mültecilere ulaşmasına izin verildiğine dair haberler var. Sınırlı sayıda da olsa küçük çadırın sınır bölgesinde bulunduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.

'CENEVRE SÖZLEŞMESİNE UYUN' ÇAĞRISI

Beyhan, Belarus’un sığınmacıları bir ‘piyon’ olarak kullandığını ifade ederek, Polonya’nın da şiddet kullanarak sığınmacıları geri ittiğini söyledi. İki ülkenin eylemlerinin de kabul edilemez olduğunu vurgulayan Beyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası Af Örgütü kısıtlamalar imkan verdiği ölçüde gelişmeleri takip etmektedir. Ayrıca şu konularda ilgili otoritelere çağrıda bulunmaktadır: Polonya insanları şiddet kullanarak Belarus’a itmeyi derhal durdurmalı. Sığınma başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bu başvuruyu gerçekleştirmesine izin verilmeli. Belarus ve Polonya dahil tüm AB ülkeleri, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin hükümlerine tabidir ve sığınma hakkını korumak zorundadır. Belarus’un oynadığı siyasi oyunda sığınmacıları piyon olarak kullanması da AB’nin sığınmacıları toplu halde şiddet kullanarak geri itmesi de kabul edilemez. Ayrıca, Belarus’un sınır komşusu ülkelerin ilan ettiği olağanüstü hal derhal kaldırılmalıdır ve gazetecilerin, insani yardım ve insan hakları örgütlerinin bölgeye erişmesi sağlanmalıdır.”