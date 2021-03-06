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Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah Muğla'da hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2021 Cumartesi 11:06
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Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçıAltan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. 10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek." diyerek duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altan KarındaşSinemaTiyatroSanatçıVefat
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