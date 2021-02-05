Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1535
ALTIN
412.736
DOLAR
7.1332
STERLİN
9.7704
EURO
8.5331
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
Ordu Ünye Organize Sanayi...
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...

Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu

VAN'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması'nı tanıtmayı sürdürüyor. Belediye otobüslerine uygulamayı tanıtıcı afişler asılırken, ekipler de özellikle kadınlara uygulama hakkında bilgi veriyor. Bazı kadınlar, uygulama hakkında bilgileri olmadığını söylerken, kimileri de çok iyi bulduklarını belirtti. Yetkililer, Van'da geçen yıl KADES uygulaması ile 220 kişinin şiddet ihbarında bulunduğunu belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2021 Cuma 09:55
0 Okunma
Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için KADES uygulaması kullanıma sunuldu. KADES uygulamasıyla kadınlar, sadece fiziksel şiddet anında değil cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabiliyor. Van'da 2020 yılında KADES uygulaması ile 220 kişi şiddet ihbarında bulundu. Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibatlı olarak KADES afişleri belediye otobüslerine asıldı.

POLİS UYGULAMAYI TANITTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES hakkında afişler asarken aynı zamanda uygulama ile ilgili videolar da belediye otobüslerinde oynatılıyor. Ekipler ayrıca kadınlarla konuşup bilgilendirici broşürleri dağıtıyor.

'ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR EN ÇOK POLİSE BAŞVURUYOR'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru, kadına yönelik şiddet konusunda birçok kurum ve kuruluşun hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler de kolluk olarak kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için kurumlarla iş birliği içindeyiz. Yapılan araştırmalarda şiddete maruz kalan kadınlar en çok polise başvuruyor. Buradan yola çıkarak şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerin korunması, bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için güvenlik güçleri olarak görevimizin başındayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu KADES uygulaması ile tüm kadınlarımızın yanındayız. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların telefonlarına indirebileceği KADES uygulaması, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda bir tuşla '155 Acil Çağrı Merkezleri'ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulamadır."

'KEŞKE GEREK OLMASA AMA GÜZEL ÖNLEM'

Polis ekiplerinin broşür dağıtımını yaparken görüştüğü bazı kadınlar, uygulamayı ilk defa duyduklarını belirtirken, bazı kadınlar ise bu uygulamayı bildiklerini ve çok güzel bulduklarını söyledi. Uygulamaya erkeklerden de destek geldi. Kadına yönelik şiddet olaylarının son bulmasını isteyen Mehmet Şerif Erberk, "Bizi dünyaya getiren kadınlara şiddet uygulayan erkekleri kınıyorum. Öncelikle bir erkeğin kendilerini dünyaya getiren kadınlara saygılı olması lazım. Cennet, annelerimizin ayağı altındadır. Ama toplumda şiddet eylemi artmış durumda. Emniyet teşkilatımızın yaptığı çok güzel bir uygulama. Keşke bu uygulamaya gerek olmasaydı. Ama güzel bir önlem" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKadınşiddetKADESDestekPolisIhbar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim
Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans