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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Kemal Hacıhasanoğlu (77), oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis soruşturma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:28
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Muhittin Erener Mahallesi 2124 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Hacıhasanoğlu'ndan haber alamayan oğlu, durumdan şüphelenerek babasının evine gitti. Eve gelen oğlu kapıyı açıp içeri girdiğinde babasını yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hacıhasanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin olayı şüpheli bulması üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Hacıhasanoğlu'nun cesedi, incelemeler sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıEvVefatKemal Hacıhasanoğlu
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