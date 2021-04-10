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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı

SİVAS'ta, yangına giderken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracının devrilmesiyle 5 itfaiyeci yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:09
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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sivas- Yıldız beldesi yolu üzeri Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu üzerindeki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarına giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AT 105 resmi plakalı itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasYangınItfaiyeKazaTrafik Kazası
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