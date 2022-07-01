'Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı'

Geçen yıl Temmuz ayında çıkan orman yangınları, Mersin'de yaklaşık 10 bin hektar alana zarar verdi. Yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışması başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 653 bin ağaç dikti. Rehabilite edilen bölgelerde çalışmaların büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirten Orman Bölge Müdür Kenan Akduman, halka duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

'TARİHİN EN BÜYÜK YANGINLARIYDI'

Geçen yıl tarihin en büyük orman yangınları ile karşılaştıklarını belirtip Akduman, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl orman yangınları açısından talihsiz bir dönem yaşadık. İklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan afetler, dünyada artık ülkelerin birinci gündem maddesi haline geldi. Geçtiğimiz yıl bu olumsuzluklar zirve yaptı. Geçtiğimiz yıl önceki yıllara göre çok farklı hava halleri yaşandı. Her yıl bölgemizde ortalama 500 yangın çıkarken bu yıl olağanüstü kurutucu hava nedeniyle afete dönüştü. Mersin'de tarihimizin en büyük yangını yaşandı. Toplamda 9 bin 500 hektar alan yandı. Biz orman yangınlarıyla ilgili bir yandan önleyici tedbirlerle uğraşırken, diğer yandan da yanan alanların en az sınırla kalmasına çabalıyoruz. Yangınla mücadelemizi bitirdikten sonra da o bölgenin orman olarak kalması için çalışma yapıyoruz. Bütün çabamız o alanların rehabilite edilmesi, tekrar ormana kazandırılması için yoğunlaştı. Silifke, Gülnar, Aydıncık ilçelerimizde yanan orman alanlarına 653 bin fidan diktik. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgelere yakın ise 181 bin adet harnup fidanı diktik. Yaklaşık 33 bin adet de tohum serptik. Kızılçam buranın değeri bunun yerine başka bir ağaç dikilmesi mümkün değil."

Orman yangınlarında herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Orman Bölge Müdürü Akduman, "Maalesef ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunun çok düşük bir kısmı kasıtlı. Genelde yangınlarımız ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı. Yaşadığımız iklim değişikliğini, olumsuz şartları düşündüğümüzde tüm bireyler olarak toplumun her kesimine görev düşüyor. Çünkü ormanlar artık kırsal kesimin yaşam alanı olmaktan çıktı şehirli kentli herkes ormanla ilintili. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı ise daha dikkatli davranmalıyız. İlk önce ateşle ormanın bir arada bulunamayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Kültürümüzde piknik var, vatandaşlarımızın eğlenmek için bu ihtiyaçlarını elbette yerine getirmeli ancak bunun disipline edilmiş kontrollü alanlarda uyarıları dikkate alarak yapılmalı. Akdeniz iklim kuşağında yaşıyorsanız, güney bölgesinde ikamet ediyorsanız ormana girdiğinizde yanınızda çakmak dahi taşımamanız gerekiyor. Birbirimizi uyarmak zorundayız. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirirken aynı zamanda diğer vatandaşlarımızın da olumlu yönde uyarılmasında da sorumluluğumuz var. Ateş yakılması, sigara atılması, kontrolsüz çöp bırakılması da yangının çıkması ve yayılmasında önemli etken. Hepimiz bir birimizi uyarmak ve daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.