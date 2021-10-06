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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

​​​​​​Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2021 Çarşamba 15:45
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi.

Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi.  Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 06.10.2021 15:46
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj GemisiKaradeniz
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