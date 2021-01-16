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'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor

ERZURUM'un İspir ilçesinde kurulan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nde, yoğun talebe yetişilemiyor. Geçen yıl düzenlenen 'İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi'nde 'Yılın Kadın Girişim Projesi'ne layık görülen Hanımeli Kadın Girişimi'nce ilçede restoran açılması için de çalışmalara başlanıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:09
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'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un eşi Merve Coşkun'un girişimi sonucu 10 kadının katılımıyla İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Gözleme satışıyla faaliyetine başlayan kooperatif, daha sonra İspir'in doğal ürünleriyle faaliyet alanını genişletti. Kadınlar tarafından üretilen ve 'yer üstündeki petrol' olarak tanımlanan İspir fasulyesi, bölgeye özgü kurutulmuş reyhan, İspir balı, dut kurusu ve pekmezi, cevizli pestil ve sucuk, muska, mantı, erişte ve Erzurum su böreği gibi ürünleri hem geleneksel hem de online satış yöntemiyle pazarlayan kadınlar, kısa sürede önemli çalışmalara imza attı. Geçen yıl 'Türkiye 4'üncü Altın Marka Ödülleri'nde 'Yılın Kadın Projesi' ödülüne layık görülen kadınlar, faaliyet alanını da genişletti. İspir'de iş yeri açan kadınlar, restoran açmak için de pandeminin sona ermesini bekliyor.

Yaptığı çalışmalarla kısa sürede dikkat çeken kooperatife bir destek de KUDAKA'dan geldi. KUDAKA yöneticileri, kooperatifi destekleme kararı aldı. KUDAKA, kooperatifin ürettiği ürünlerin pazara daha hızlı sunulması için ihtiyaç duyulan soğuk hava deposunun ve yürütülen faaliyetlerin tanıtımının yapılması amacıyla film çekimi işinin projelendirilmesine destek verecek.

'27 KALEM MUTFAK ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ'

İspir Hanımeli Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin Başkanı Merve Coşkun, 10 kadının katılımıyla faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. İlçe ve köylerde kadınların üretiminin kooperatif yoluyla pazarlandığını belirten Coşkun, 'yöresel lezzetler' dükkanı açtıklarını ve 27 kalem mutfak ürününü satışa sunduklarını kaydetti. Mantı, erişte, su böreği, baklava ve daha birçok mutfak lezzetlerinin hazırlandığını söyleyen Coşkun, kooperatif olarak restoran açmayı planladıklarını da söyledi. Coşkun, pandemi sonrası restoran projesini hayata geçireceklerini, özellikle kimsesiz olanlara yönelik hizmet yapacaklarını belirtti. Yöre kadınının yaptığı ürünlere büyük rağbet olduğunu dile getiren Coşkun, yurdun dört bir yanından gelen talebe yetişemediklerini söyledi. 

Kooperatif yönetiminde yer alan kadınlar ise yaptıkları işle özgüvenlerinin arttığını vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılın Kadın ProjesiErzurumIspirüretimIstihdam
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