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Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Bursa’da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2021 Perşembe 09:01
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Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı.

Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda  Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi.

Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziCinayet
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