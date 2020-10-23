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Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

ADANA'na yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıp, kaçan iki şüpheliden biri, yakın noktada devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2020 Cuma 08:23
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Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi 2734 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. ve Z.A. isimli şüpheliler, yola EYP attı. Bu sırada aynı sokakta devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelileri fark etti. EYP'nin büyük bir gürültü ile patlamasının ardından iki şüpheli, motosiklete binip, kaçmaya başladı. Polis ekibinin peşine düştüğü şüpheliler, bindikleri motosiklet ile 2706 Sokak girişinde kaza yapınca, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Z.A., polis ekibi tarafından yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. 

Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak çalışmalara devam ediyor. Şüphelilerin EYP'yi polislere mi yoksa husumetli oldukları kişilere gözdağı vermek amacıyla attıkları ise gözaltına sorguda kesinlik kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
AdanaEYPPolisşüpheli
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