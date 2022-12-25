Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249...
Danıştay Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Danıştay Başkanlığı 4/B Sözleşmeli...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi, tam isabetle vurdu

CUMHURBAŞKANLIĞI Savuma Sanayii Başkanlığı, asimetrik tehditlere karşı lazer ve elektromanyetik teknoloji kullanarak hazırlanan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedefi, tam isabet ile vurduğunu duyurdu.

25 Aralık 2022 Pazar 18:48
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi, tam isabetle vurdu

ANKARA, (DHA)

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen; hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi. Farklı güç seviyeleri ile farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi tanıtıldı ve yapılan atışlı testlerle elde edilen yetenek ile etkinlikler gösterildi. Sistemlerin hem yer hem hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdiği bildirildi. Projede ayrıca Ermaksan firmasının da lazer kaynağı üreticisi olarak görev aldığı belirtildi.

'ALKA, BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTI'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALKAHedefiLazer SilahıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini 
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini 
'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans