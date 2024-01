Haber: Damla Oya Erman

Yazar, geçtiğimiz hafta sonu paylaştığı bir blog yazısında, bu projelerin "A Song of Ice & Fire" evreninde geçeceğini belirtti.

Netflix'in "Blue Eye Samurai" animasyon dizisinin etkileyici olduğunu söyleyen Martin, HBO ile ortaklaşa geliştirdikleri projelerin de yakın zamanda onay alabileceğini belirtti.

Daha önce duyurulan "House of the Dragon" öncülü "Nine Voyages"ın animasyon olarak yapılacağını açıklayan yazar, bütçe kısıtlamalarının canlı aksiyon versiyonunu zorlaştırdığını ve animasyonun daha geniş bir dünyayı gösterme şansı sunduğunu belirtti.

Martin, projelerin hala kesinlik kazanmadığını ve Hollywood'da her şeyin belirsiz olduğunu ekledi. Bu arada "House of the Dragon" dizisinin ikinci sezonu bu yaz ekrana gelecek.