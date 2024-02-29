Trendyol Süper Lig de 27. hafta geride kaldı. Bu hafta oynanan on mücadelede 28 gol atılıdı. Zirvenin el değiştirmediği haftada, 7 mücadele de ev sahibi takımlar, 2 mücadele de ise konuk takımlar galip gelirken, 1 karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında ki iki takımdan ilk olarak Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sahne aldı. Kadıköy de konuk ekip Porozo ile öne geçse de Mert Hakan Yandaş mükemmel firikik golü ile beraberliği sağladı. Maçın son anlarında ki penaltı pozisyonu ise haftanın olaylarından biri oldu. Elle oynama sonucu penaltıyı kullanan Batshuayi kaleciye takılsada dönen topu ağlara gönderdi ve takımına çok önemli 3 puanı kazandırdı.

Haftanın kapanış mücadelesinde ise bu defa sahne de Galatasaray vardı. Rams Park da Antalyaspor’u konuk eden sarı kırmızılılar, Tete’ye yapılan müdahale sonucu penaltı kazandı. Topu ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu olurken, Antalyaspor Van de Streek ile beraberliği buldu. İlk yarının son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu takımına 3 puanı getiren golü atmış oldu. İkinci yarıda bir penaltı daha kazansa da bu defa direğe takılan Kerem maçın yıldızıydı. Bu maçta da Galatasaray’ın kazandığı il penaltı ve ikinci golde ofsayt beklentileri hafta boyu konuşuldu. Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi haftayı kayıpsız geçerken, Antalyaspor da galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.

Devre arasında alınan oyuncular, yeni teknik direktör ve genç yıldız Semih’in parlaması ile Beşiktaş gol yemeden kazanmaya devam ediyor. Semih Kılıçcoy ve yeni transfer Muçi ile İstanbulsoır deplasmanından 2-0 galip ayrılan siyah beyazlılar son 4 maçta 10 puan toplarken kalesini gole de kapattı.

Ttabzonspor ise evinde zor günler geçiren Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşmadan Trezeguet’in golü ile 1-0 galip ayrılan Karadeniz ekibi üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla haftayı Beşiktaş ile aynı puanda geçen Trabzonspor Avrupa kupaları yolunda kayıp yaşamadan yoluna devam etmiş oldu. Adana Demirspor da ise galibiyet hasreti 10 maça çıkarken son 17 maçta sadece 1 galibiyet almaları ligde son haftalar yaklaşırken dikkat edilmesi gereken bir durum.

Diğer İstanbul takımları ve Anadolu ekiplerinin mücadelelerinde ise; Karadeniz derbisinde Samsunspor evinde Rizespor'u 3-0 ile geçmeyi başardı. Kayserispor ise evinde Ankaragücü karşısında 3-2 galip geldi. Burak Yılmaz yönetiminde sarı kırmızılı takım 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Düşme hattında ki ekiplerden Konyaspor Hatayspor karşısında 2-0 galip gelerek çok kritik 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor sahasında Pendikspor’u 4-1 ile geçerek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Son üç maçın 7 puan toplayan Sivasspor evinde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Haftanın beraberlik ile sonuçlanan tek mücadelesinde Karagümrük ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Gol krallığında bu hafta da zirve de 18 gol ile Fenerbahçe’nin yıldızı Edin Dzeko var. Takipçisi Thiam 15 gol Icardi ise 14 golde bulunuyorlar.