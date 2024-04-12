Belediye ekipleri, Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde 2 bin rakım ve üzerindeki yayla yollarında iş makineleri yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, Güzyurdu, Yuva ve Hapan mahallelerinden Bektaş Yaylası ve diğer yaylalara ulaşan yollarda çalışma yaptıklarını söyledi.

Önal, bazı yerlerde 2 metreyi bulan kar yığıntıları bulunduğunu belirterek, "Belirli noktalardaki kar yığınlarını kaldırıp yolları ulaşıma açıyoruz. Kış mevsiminde belde merkezinde sürdürdüğümüz karla mücadele çalışmalarına şu anda yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyoruz." dedi.

Yaylalara göçün birkaç hafta sonra başlayacağına işaret eden Önal, "Bazı vatandaşlarımız hayvan sürüleriyle, bazıları da bahçesinde ekim yapmak için yaylaya çıkacak. Vatandaşlarımızın yayla ve obalara ulaşımını sağlamak için yolları açmamız gerekiyor." diye konuştu.