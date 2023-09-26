Haber: Damla Oya Erman

Pazara ilişkin umut verici tahminleri sunan bir pazar araştırma firması, 2032 yılına gelindiğinde küresel geri dönüştürülen plastik pazarının 141.9 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını öngörüyor.

Allied Market Research, pazartesi günü yaptığı bir basın açıklamasında, 2022 yılında 66.7 milyar dolar olarak değerlendirilen bu pazarda daha da fazla bir büyüme öngörüldüğünü duyurdu. Tahmini bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR), 10 yıllık süre zarfında yüzde 7.9 olarak tahmin ediliyor.

Bu muazzam büyümenin ardında ise çevre dostu ürünlere artan ilgi yatıyor, özellikle sera gazı emisyonlarını ve okyanus atıklarını azaltabilen ürünlere olan talep artıyor.

Ancak, araştırma firması "tutarlı olmayan hükümet düzenlemeleri"nin pazarı yavaşlatabileceğini de vurguluyor. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında birçok geri dönüşüm tesisi sağlık protokolleri oluşturmak için faaliyetlerini durdurmak veya kapatmak zorunda kaldığında pazar önemli ölçüde etkilendi.

Ancak, ürünlerin ve malzemelerin geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılmasının teşvik edildiği döngüsel ekonomi çabalarının artan popülaritesi, geri dönüştürülen plastik pazarının genişlemesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Pazar içinde 2022 yılında en büyük paya sahip olan malzeme, yüzde 58.5 ile polyethylene terephthalate (PET) olarak belirlendi. Bu malzeme, tek kullanımlık ürünlerden gıda ambalajlarına ve tekstil ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Tarım, çiftçilik ve bahçecilik sektörü, geri dönüştürülen plastik pazarının en büyük payına sahip sektör olarak öne çıkıyor. Son yıllarda, atıkların okyanuslara veya çöplüklere atılmasını önlemek amacıyla tarım uygulamalarına geri dönüştürülen plastikler entegre ediliyor.

Asya-Pasifik bölgesinin geri dönüştürülen plastik tüketiminin en büyük kalması bekleniyor. Bu bölge, 2022 yılında pazarın yüzde 44.5'ini oluşturdu ve yüzde 8.4'lük bir CAGR ile büyümesi öngörülüyor.

Tahminler, geleneksel hammadde kıtlığı nedeniyle bu bölgede alternatifler olarak geri dönüştürülen plastiklerin kullanılmasının arttığını gösteriyor. İşletmeler, ürünlerinde geri dönüştürülen plastikleri kullanarak bu talebi daha da artırıyorlar.

Araştırma kapsamında en önde gelen geri dönüştürülen plastik şirketleri arasında B. Schoenberg & Co. Custom Polymers ve Ultra Poly Corporation gibi firmalar bulunuyor.