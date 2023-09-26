Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu film aynı zamanda çocukluk ve mental sağlık konularında ilginç tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Film Temmuz ayında yayınlandıktan sonra, yetişkinler TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında "duygusal destek Barbie"leri satın alarak içlerindeki çocuğa yeniden bağlandıklarını belgeleyen videolar paylaşıyorlar. Bu videolar, insanların kariyerlerini, kimliklerini veya sadece neşelerini yansıtan bebekleri seçmek için oyuncak koridorlarında dikkatle gezindiklerini gösteriyor. Bebekleri özenle açıyorlar, saçlarını saygıyla okşuyorlar ve aniden tekrar çocuk oluyorlar.

Bu videoların yorumları insanları duygusal olarak etkiliyor:

"Herkesin bir Barbie'nin saçını açtıktan sonra saçlarını okşaması, çocuk veya yetişkin olsanız bile."

"Kızıma ilk Barbie'sini aldım. Onun için almak benim için çok şey ifade ediyor."

"Birkaç gün önce kendime bir Barbie aldım ve sanırım içimde bir şey değişti."

Bu etkileyici olmasa da, bazı genç kuşaklar Barbie'leri ve diğer çocukluk oyuncaklarını çocukken hiç sahip olmayan ebeveynlerine sunarken kendilerini belgeliyorlar. Popüler bir TikTok'ta, bir kız çocuğu annesini Dia De Muertos Barbie ile şaşırtıyor ve kimse göz yaşlarına boğulmuyor.

"Gelirken anneme bir ay önce bir Barbie bebek olduğunu sordum," diye yazdı gönderi sahibi. "Şimdi çocukluğunu ve nasıl daha iyi yetiştirdiğini daha iyi anlıyorum. Seni seviyorum anne."

Oyunun mental sağlık üzerindeki gücü

Indiana'daki Franklin College'da psikoloji profesörü olan Kristin Flora, filmin insanların, özellikle yetişkinler olarak oynamanın önemini anlamalarına nasıl yol açtığını görmekten keyif aldığını söyledi.

Flora, "Çocuklar için oyunun faydalarını gösteren oldukça fazla araştırmamız var. Ancak giderek daha fazla, özellikle mental sağlık alanında yetişkinler için de oyunun faydalı olduğuna dair bilimsel kanıtlarımız var," dedi. "Araştırmaların bazıları bunun depresyonu engellemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Belirsiz zamanlarda şüphesiz bir iyimserlik duygusu inşa etmemize yardımcı olabilir. Unutulmaz anlardan geçerken nasıl bir tavır takınacağımızı belirlememize yardımcı olabilir."

Flora, kadınların ve kızların bu yaşanmış oyun duygusundan benzersiz yollarla yararlandığını söyledi, çünkü bu güven ve olumsluluk duygusu oluşturabilir ve kritik anlarda pozitif etkiler yaratabilir.

"Benim derslerimde, erkeklerin ve kızların özgüven seviyelerinin yaklaşık olarak 13 yaşına kadar eşit olduğunu öğretiyorum. Ve işte o yaşlarda kızlarda özgüvenin gerçekten bozulmaya ve bozulmaya başladığını görüyoruz, erkekler ise özgüvenlerini artırmaya devam ediyorlar," diye açıkladı. "Bu, o yaşta psikolojik baskıların kızlar için gerçekten anlam dolu olduğunu gösteriyor. Bir oyun hissi bu değişikliklere karşı tampon görevi gösterebilir."

Lanham, Maryland'den 29 yaşındaki yazılım mühendisi Cameron Greene, kendine duygusal destek Barbie'sini almaya karar verdiğinde, çok sayıda seçeneği olduğunu söyledi. Ancak Greene, bir denizkızı Barbie bebekle parlayan bir gökkuşağı kuyruğuna sahip bir şeyi tercih etti.

"Çocukken bebeklere bayılırdım, ama büyürsün ve özellikle ilgi alanlarınız stereotipik olarak 'kadın' değilse, o dünyayı biraz unutursunuz," diye anlattı CNN'e. Greene, duygusal destek Barbie'sinin fikrinin ilk başta biraz saçma olduğunu düşündü, ancak bir hafta sonu Target'ta kendini buldu.

"Yani, şimdi bir yetişkinim, değil mi? Yani eğer bir Barbie bebek almak ve onun saçını tararken ona sahip olmak istiyorsam, alabilirim!"

Yetişkinler için oyun ne gibi görünüyor?

Yetişkinler "oyun" dediklerinde, genellikle dışarıda koşma veya her elinde bir Barbie bebek bulunan hayal oyunları gibi çocuksu, potansiyel olarak hoşgörüsüz etkinlikleri düşünürler. Her ikisi de tamamen geçerli seçeneklerdir, ancak daha olgunca eğlence için yeni fırsatlar sürekli olarak ortaya çıkıyor. Yetişkin yaz kampları var, rekabet ligi sporlar gibi klasik favoriler, topluluk zanaat etkinlikleri ve özel ilgi konferansları gibi.

Flora, "Bu konuda gerçekten bir istek var," dedi. Ayrıca, "oyun" fikrimiz genellikle bizimle birlikte büyür. Yani çocukken hoşlandığımız aynı aktiviteleri yapmak yerine, eğlenmek için yeni yollar buluruz - mesela dünyanın en ünlü bebeklerinin filmini izlemek gibi.

Flora, "Barbie" filmini kızıyla birlikte izlerken, hemen hemen tüm seyircilerin pembeliğin, parıltıların ve güneş gözlüklerinin tadını çıkardığını söylüyor, heyecanla coşuyorlar.

Bu şekilde giyinmek oyun olarak kabul edilir.

"Dış görünüşümüz aracılığıyla, oyun veya oyunluluk duygusunu kullanabiliriz," dedi. "Ve benim için şaşırtıcı olan şey, bu oyun anının yaş, ırk ve etnik köken, yetenek durumu, her kimlikteki herkes için geçerli olmasıydı. Herkes, bir arada, bu kültürel anın tadını çıkarıyordu."

Sarasota, Florida'dan 65 yaşındaki Pat Cafaro, filmi 8 yaşındaki torunuyla izledi ve her iki bayan da bu özel gün için giyindi: Cafaro pembe bir taşlı üst giydi, torunu ise bir tütü giydi.

"Muhtemelen filmden o daha çok zevk aldım," dedi Cafaro CNN'e gülerek. Gördüğü farklı bebeklere dayanan farklı karakterler ve sadece bebeklerle oynamış biri tarafından tanınacak küçük şaka içeren geçmişlerin katmanlarını gördüğüne sevindi.

"Muhtemelen kendimin de tam olarak aynı bebekleri sahiplendiğimden eminim," dedi. "Anlamanız gereken şey, gençken Barbie hala yeni bir şeydi. Ve bunu unutmadığınız bir şey."

Cafaro, kız olarak gençken sahip olduğu en değerli şeyin, pastel renklerde ayrıntılı olarak tasarlanmış bir Barbie mutfak seti olduğunu söyledi.

Bu tür nostaljinin kendi mental sağlık faydaları vardır. Terim gerçek anlamıyla "geri dönüş" ve "acı" Yunanca kelimelerinden gelmesine rağmen, geçmişi anmanın duygusal bir rahatlama ve ruh hali yükseltici olabileceği bir konfor olabilir. 2023 yılında "Emotion" dergisinde yayınlanan bir çalışma, nostaljinin hissini taşıyan insanların yalnız insanların hayatlarında anlamı geri kazanmalarına yardımcı olduğunu buldu.

Belki de gerçekten biraz acı vardır, ekranda Barbie'nin insanlığıyla yüzleştiğini veya kadınlıkın mutluluk ve zorlukları üzerine düşündüğünü izlerken veya bir kalabalık sinema salonunda veya "yetişkin parası" ve hafifletmek için bir çocukluk özlemi ile oyuncak koridorunda, biraz pembe ve biraz oyun kendini çok daha iyi hissettirebilir.

AA