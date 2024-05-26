Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, koylardaki yat ve teknelerin deniz yaşamına zarar vermeleri ve atıklarını denize bırakmalarını önlemek için pilot bölge ilan edilen Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te 700 mapa şamandıra kuracaklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deniz altı biyoçeşitliliğini, koyların temizliği ve deniz suyu kalitesini korumak için harekete geçti. Bu kapsamda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne mapa şamandıra sisteminin kurulması için çalışma başlatıldı.

Bakan Özhaseki, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıkladığı Mapa Şamandıra Projesi'nin detaylarını AA'ya anlattı.

Yat ve teknelerin koylarda geçirdikleri süre boyunca deniz yaşamına zarar vermesini önlemek için bu projeyi hayata geçireceklerini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Koylardaki yat ve teknelerin deniz yaşamına zarar vermelerini ve atıklarını denize bırakmalarını önlemek için pilot bölge ilan ettiğimiz Göcek'te 805 kilometrekarelik alanda yeni mapa ve şamandıralar kuracağız. Türkiye Çevre Ajansı tarafından Göcek'te kurulacak mapa şamandıra sayısı ise 700 olarak belirlendi. Mapa Şamandıra Projesi'ni hem deniz canlılarına hem de kültürel varlıklara zarar verilmemesi için hayata geçiriyoruz. Uygulamayı başarılı bir şekilde hayata geçirdikten sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız."

"STK'lerin görüşlerini alacağız"

Bakan Özhaseki, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne mapa şamandıra sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansının çalışmalara başladığını belirterek, sistem kurulurken sürecin, şeffaf ve katılımcı anlayışla yürütüleceğini vurguladı.

Özhaseki, "Oluşturulacak bir danışma kurulu vasıtasıyla bölgede bulunan ilgili STK'lerin görüşlerini alacağız. Çünkü bu sistemin hem çevre hem de deniz ekosistemini koruma projesi olduğunu vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle Göcek'teki tekne ve yatların kontrollü şekilde çapa atmalarının sağlanacağını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırları ve denizaltı biyoçeşitliliği korunacak. Sistemle koylardaki ağaçlara, tarihi ve kültürel yapılara bağlanan tekne halatlarının zarar vermeleri, en önemlisi yatların atık boşaltımı yaparak koyları kirletmeleri önlenecek. Böylece koylarda yoğunluk olsa bile deniz suyu kalitesinin bozulması önlenerek, su altı ekolojisi korunacak."

Sistemin hayata geçirilmesi için titizlikle çalıştıklarını bildiren Özhaseki, "Koylarımızın tertemiz kalması ve çevremizi koruyabilmek için modern ve çevreci modeli burada uygulayacağız." dedi.

Sistem nasıl uygulanacak?

Sistemle deniz tabanına yerleştirilecek ekolojik tonozlara bağlı olan şamandıralara yatların ve teknelerin bağlanması sağlanacak.

Kıyı tarafında ise karaya sabitlenecek mapalara teknelerin bağlı kalmasını sağlayacak yapılar kurulacak. Mobil uygulama ile çevrim içi rezervasyon modeli oluşturulacak. Böylece yat ve teknelerin koylarda sistemli bir şekilde demirlemesi sağlanacak.