Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), yoğun olarak kullandığı genel maksat helikopterleri ile taarruz, keşif ve eğitim helikopterlerinin görev yaptıkları koşullar, maruz kaldıkları titreşim, korozyon ve kullanım ömürlerinin dolması gibi sebeplerle veya kaza kırım nedeniyle yenileştirme, bakım ve onarım gibi işlemlere tabi tutulması hayati önem taşıyor.

Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini yürüten 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, TSK envanterinde bulunan sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının yanında diğer komutanlıklar ve özel kuruluşlara ait helikopter ve uçakların da bakım ve onarımını üstleniyor.

5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde bu işlemlerin yanı sıra havacılık problemlerini çözmeye yönelik yenilikçi mühendislik yaklaşımları da yürütülüyor.

Fabrikanın yürüttüğü bu faaliyetler sayesinde yurt dışından temin edilen ürünlerin fabrika imkanlarıyla veya yurt içi piyasada imal edilebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülerek, yerli sanayi de destekleniyor ve yurt dışına döviz çıkışı önemli ölçüde önleniyor.

Dünyadaki tek merkez

Fabrika Müdürlüğü, Sikorsky firması ile ABD dışında "yetkili bakım ve onarım sözleşmesi" imzalamış dünyadaki tek merkez olma özelliği taşıyor.

5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürü, verdiği bilgide, fabrikanın görevleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm uçak ve helikopterlerle diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini, hava araçlarıyla ilgili iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmanın ve bu kapsamda gerekli görülen modifikasyon ve modernizasyonları uygulamanın olduğunu söyledi.

Fabrika Müdürü, bunların yanında fabrika seviyesinde ihtiyaç duyulan yedek parçaları imal etmek, kara havacılık birlikleriyle diğer kuvvet ve kuruluşlara gerektiğinde yerinde bakım, onarım desteği sağlamak, hava araçlarıyla ilgili üst komuta kademelerine ve ast birliklere teknik müşavirlik yapmak ve hava araçlarının teknik yönetim sorumluluğunu yürütmek gibi görevlerinin de bulunduğunu bildirdi.

"MSB misyonunun yerine getirilmesine katkı sağlamak ana hedefimiz"

Bu faaliyetlerin, konularında uzmanlaşmış subay, astsubay, devlet memuru ve işçilerle yürütüldüğünü dile getiren Fabrika Müdürü, "Milli Savunma Bakanlığı misyonumuzun yerine getirilmesine lojistik alanda gerekli tüm katkıları sağlayarak, asil milletimizin ve ülkemizin güvenliğinin ve savunmasının sağlamasında azami çabayla azmi göstermek dün olduğu gibi bugün de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü olarak ana hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

"Üniversite, savunma sanayisi, silahlı kuvvetler" üçgeni

Fabrikanın Teknik ve Proje Yönetim Müdürü ise fabrikanın 1948'den bu yana TSK envanterindeki hava araçlarının depo seviyesi bakım yeteneği kapsamında yapısal, motor ve aviyonik konularında, sahip olduğu teknik kadroyla, bakım, onarım ve modernizasyonuna yönelik çözümler ürettiğini bildirdi.

Fabrika vizyonunun "Dünyanın önde gelen helikopter bakım merkezlerinden biri olmak" şeklinde belirlendiğini vurgulayan Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, "Faaliyet alanımızda mükemmeliyet merkezi olma yolunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, ülkemizdeki savunma sanayisinin çok daha ileriye gitmesine sebep olacak 'üniversite, savunma sanayisi, silahlı kuvvetler' üçgenini hayata geçirecek projeler üzerinde titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, fabrika bünyesinde kurulan 3D tasarım ofisi, tahribatlı muayene, sanal gerçeklik ofisi ve günümüz mühendislik teknolojilerine uygun olarak yeniden yapılandırılan atölyelerle tüm döner kanat ve sabit kanat hava araçlarıyla ilgili problemleri, günümüz teknolojilerini kullanarak çözümleyebildiklerini kaydetti.

"Ülkenin kaynaklarının yurt dışına gitmesi engellenmekte"

Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, fabrikada yürütülen faaliyetlerle ülke kaynaklarının yurt dışına gitmesinin önüne geçildiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki yerli firmalarla imzaladığımız stratejik işbirliği anlaşmalarıyla yapısal, motor ve güç grubuyla havacılık elektroniğine ait Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli sistemler sayesinde dışa bağımlılık oranımız büyük ölçüde azalmakta olup bu sayede ülkenin kaynaklarının yurt dışına gitmesi engellenmektedir."

"Uluslararası standartlara uygun olarak takip edilmekte"

Üniversiteler ve meslek liseleriyle yapılan protokollerle havacılık sektöründe çalışacak kalifiye mühendis ve teknisyen altyapısına da katkıda bulunduklarını bildiren Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm faaliyetlerimiz, AQAP-2110 (tasarım, geliştirme ve üretim için NATO kalite güvence gerekleri), AQAP-2310 (havacılık, uzay ve savunma yüklenicileri için NATO kalite yönetim sistemi gerekleri), TS-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ile sivil havacılığa bakım ve onarım hizmeti vermek amacıyla sahip olduğumuz SHY-145 belgesi çerçevesinde uluslararası standartlara uygun olarak takip edilmektedir."

Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, hava araçlarının hızla gelişen teknolojiye ayak uydurması, daha verimli ve uzun süre kullanılabilmesi amacıyla, yapılan faaliyetlerle Türkiye'nin bu noktadaki imkan ve kabiliyetlerinin geliştirildiğini vurgulayarak, "Özelikle son yıllarda MSB çatısı altında sağlanan büyük destekle tesis, teçhizat, eğitim ve personel yönünden büyük bir atılım başlatılarak çok büyük gelişmeler sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, hava araçlarını sorunsuz olarak birliğine teslim etmek"

Fabrikanın Kalite Yönetim Müdürü ve Helikopter Test Pilotu ise hava araçlarının ve motor performanslarının uçuşa elverişliliğini test etmekle görevli olduğunu kaydederek, "Bu maksatla ilk yer çalıştırmasından başlayarak tüm sistemlerle ilgili kontrol ve ayarları yapmakta, müteakiben uçuş kontrollerini tamamlamaktayız. Hedefimiz, işlemi tamamlanan hava araçlarını sorunsuz olarak birliğine teslim etmektir." şeklinde konuştu.