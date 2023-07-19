New York

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net karı 2,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2022'nin ikinci çeyreğinde 7,73 dolar olarak kaydedilirken, 2023'ün aynı döneminde 3,08 dolara düştü.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 10,9 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

AA