Golsüz geçen ilk yarının ardından 51. dakikada Corendon Alanyaspor gole yaklaştı. Janvier'in pasında topla buluşan Novais, çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Pendikspor öne geçme fırsatından yararlanamadı. Romero'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Vukovic altıpas çizgisinden kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

64. dakikada Corendon Alanyaspor etkili geldi. Orta sahada topu kapan Janvier, ceza sahası sağ çaprazına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra çok sert bir şut çekti. Kaleci Erdem Canpolat topu kontrol etti.

83. dakikada Pendikspor önemli bir pozisyondan sonuç alamadı. Romero'nun pasında sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş denedi. Kaleye yönelmeyen meşin yuvarlağı dışarı çıkmadan kontrol eden Thuram, topu kale ağzından auta attı.

87. dakikada Corendon Alanyaspor kontratakla golü buldu. Janvier'in pasında savunmanın arkasına sarkan Augusto, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

90+3. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan Sequeirra'nın kullandığı serbest vuruşta Berkay Sülüngöz, topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA