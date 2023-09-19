Haber: Damla Oya Erman

Bu yeni yetenekler, Google'ın OpenAI gibi rakiplerine karşı yarıştığı bu alandaki avantajını vurguluyor.

Bard artık YouTube, Maps ve Google'ın Uçuşlar ve Alışveriş arama özellikleri gibi uygulamalardan bilgi alabiliyor. Ayrıca kullanıcılardan izin verilirse, Gmail, Docs ve Drive gibi kişisel içeriklerden belgeleri özetlemek için bilgiye erişebilir.

Google, Bard'dan ilgili e-postalardan bilgi bulmasını isteyebileceğinizi söylüyor. Örneğin, yaklaşan bir tatil ile ilgili e-postaları toplamasını ve bu bilgileri özetlemesini isteyebilirsiniz.

Uzantıları da birleştirmek mümkün. Bard'dan daha önce oluşturduğunuz bir restoranlar listesi belgesini bulmasını ve bu restoranların yerlerini harita üzerinde göstermesini isteyebilirsiniz. Ya da bir fotoğrafı Lens'e yükleyip ilgili YouTube videolarını bulmasını isteyebilirsiniz.

Eklenen özellikler, Google'ın PaLM 2 büyük dil modelinin yeni bir sürümünün sonucu. Google Yardımcı ve Bard Genel Müdürü olan Google Başkan Yardımcısı Sissie Hsiao, yeni sürümün daha iyi ayarlandığını söylüyor.

Hsiao, Gmail veya Docs gibi uygulamalardan alınan bilgilerin reklamcılık veya Google'ın yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağını belirtti.

Bu yeni yetenekler, Google'ın sohbet botu için büyük bir adım ileriye gidiyor ve Google gibi şirketlerin yapay zeka yarışında sahip olduğu avantajı hatırlatıyor. Google'ın, yapay zekayı hızla entegre ettiği 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip dokuz ürünü bulunuyor.

"Bu gerçekten LLM'yi almanın ilk adımı ve sadece bir metin modeli olarak değil, aslında onu ne dediğimize getiriyoruz, bu da güncellenmiş Bard'ı bir 'kişisel asistan'a benzetmemizi sağlıyor," dedi Hsiao.

Geçen yıl ChatGPT'nin gelmesiyle Google, Bard'ı hızla geliştirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak Bard, yanlış bilgi verme riski altında. Yeni güncellemenin bir parçası olarak Google, Bard'ın bilgilerinin bir web sayfasıyla teyit edildiği yerlerde yanıtları yeşil olarak vurgulayacağını söylüyor; kullanıcılar bu web sayfasına tıklayarak teyit edebilirler. Google'ın teyit edemediği yanıtlar sarı olarak vurgulanacak. Bu, kullanıcıların AI sohbet botlarının bazen uydurduğu yanlış ayrıntıları tanımlamalarına yardımcı olabilir.

Google, zaten AI asistan özelliklerini Workspace uygulamalarına entegre etti ve en popüler ürünlerine nasıl yapay zeka entegre etmeyi planladığını açıkladı.

Ayrıca Google, Bard ve diğer ürünlerin yeteneklerini daha da ileri taşıyacak yeni bir büyük dil modeli olan Gemini üzerinde çalışıyor. Gemini'nin çok uzakta olmadığı söylenebilir; The Information'ın bildirdiğine göre, Gemini bazı geliştiricilerin elinde zaten bulunuyor.