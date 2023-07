ABD

Haber: Damla Oya Erman

Teknoloji devi, bu yapay zeka aracının haber odalarında kullanımı konusunda haber kuruluşlarıyla ortaklık kurmayı hedeflediğini belirtti. Google sözcüsü şunları söyledi: "Amacımız gazetecilere işlerini ve üretkenliklerini artıran bir şekilde bu yeni teknolojileri kullanma seçeneği sunmaktır, Gmail ve Google Docs'ta insanlar için mevcut olan yardımcı araçları kullanılır gibi."

The New York Times tarafından ilk olarak bildirilen bu çaba, projenin dahili olarak "Genesis" olarak adlandırıldığı ve The Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'a sahip olan News Corp'a sunulduğu ifade edildi.

Google'ın açıklaması bu medya şirketlerini adlandırmadı, ancak özellikle "daha küçük yayıncılar" üzerinde odaklandığını belirtti. Ayrıca proje, gazetecilerin ve makalelerini raporlamak, oluşturmak ve gerçekleri kontrol etmek gibi "temel rol"lerini değiştirme amacı gütmüyor. Bu yeni araç, işyerinde kullanılan uygulamalara üretkenliği artırma vaadiyle yeni bir nesil üretken yapay zeka özellikleri geliştirme yarışında olan Google gibi teknoloji şirketleri tarafından sunulmaktadır.

Ancak bu bilgilerle eğitilen araçlar, yanlış bilgi verme veya yanıltıcı cevaplar üretme potansiyeli nedeniyle endişe yaratmıştır. CNET haber kuruluşu, bu yılın başlarında bir AI aracını haber yazmak için denedikten sonra "önemli" düzeltmeler yapmak zorunda kaldı. Aynı şekilde, Gizmodo tarafından bu ayın başlarında yayınlanan "Star Wars" üzerine basit bir AI tarafından yazılmış haber de düzeltme gerektirdi. Ancak her iki haber kuruluşu da bu teknolojiyi kullanmaya devam edeceklerini belirttiler.