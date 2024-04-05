İstanbul

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı almasıyla şirketin 293. girişimi de tarihe karışacak.

"Killed by Google" web sayfasından derlediği bilgilere göre, bugüne kadar Google tarafından başlatılan ancak çeşitli sebeplerle kapatılıp tarihe karışan 293 girişim mevcut.

Google'ın büyük beklentilerle yola çıktığı ancak tarihin tozlu sayfalarına karışan Google Glass, Google Stadia, Google+, Google Hangouts ve Google Play Music gibi uygulamalara geçen hafta Google Podcasts de eklendi.

Dünya çapında sadece Android cihazlara 500 milyondan fazla yüklenen Google Podcasts uygulaması, 5 yılı aşkın süredir podcastleri keşfetmek isteyen kullanıcılar için öne çıkan uygulamalardan biri olmuştu.

2024 yılı içinde yayın hayatına son verileceği duyurulan Google Podcasts uygulaması için şirket, kullanıcıların verilerini YouTube Music uygulamasına taşımasını istiyor. Böylece Google aracılığıyla podcast dinlemek isteyen kullanıcılar, artık YouTube Music platformu üzerinden istedikleri kanallara ulaşabilecek.

Google tarafından daha önce yayın hayatına son verilen bazı önemli uygulamalar ise şunlar:

Google Glass

Tüketici odaklı ilk gözlüğünü 10 yıl önce piyasaya süren şirket, aradan geçen zamanda büyük beklentilerle çıktığı yolculukta umduğunu bulamadı.

Artırılmış gerçeklik anlamında hem kullanıcının gözünün önüne bilgileri getiren hem de fotoğraf ve video çekme olanağı sunan gözlükler, yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.

2017'de gözlüğü sadece işletmeler için üreteceğini duyuran şirket, artık yeni satış yapmayacağını bildirdi.

Google Stadia

Google'ın en büyük girişimlerinden biri olan bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia, beklentileri karşılayamaması sonucu kapatıldı.

Büyük umutlar bağlanan ve ilk kez açıklandığında oyun ekosistemini büyük oranda değiştireceği düşünülen proje, tarihteki başarısız girişimler arasına adını yazdırmış oldu.

Google+

Google tarafından 2011'de hayata geçirilen Google Plus (Google+) Facebook ve X (Twitter) gibi sosyal medya ağlarına benzer bir yapıda bulunuyordu. Google'ın sahibi olması sebebiyle büyük ümitlerle kurulan sosyal medya ağı 2019 yılına gelindiğinde kapandı.

Platform, yayın hayatı boyunca bir türlü istenilen yaygınlık oranına ulaşamayarak başarısızlığa uğramıştı.

Google Hangouts

Google'ın mesajlaşma uygulaması olarak kabul edilen Google Hangouts, 2011'de şirket tarafından kullanıma sunuldu.

Dönemin sohbet uygulamalarıyla büyük bir yarış halinde olan Google Hangouts, diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranlarını artırmasıyla popülerliğini yitirmeye başladı. Şirket de 1 Kasım 2022 itibarıyla Hangouts uygulamasına son verdi.