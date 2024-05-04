Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu ve Göztepeli oyuncular, sahaya çıkarken birbirlerini alkışladı.
Karşılaşma öncesinde ilk olarak Göztepe'nin oyuncuları, tünelden çıkan Eyüpsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Eyüpsporlu oyuncular da aynı şekilde sonrasında sıraya girip Göztepeli oyuncuları alkışladı.
Eyüpspor, ligin 29. haftasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek gelecek sezon Trendyol Süper Lig'e katılmayı garantilemişti.
Göztepe ise geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig vizesini kapmıştı.
Kaynak: AA