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Göztepe ise geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig vizesini kapmıştı.

Eyüpspor, ligin 29. haftasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek gelecek sezon Trendyol Süper Lig'e katılmayı garantilemişti.

Karşılaşma öncesinde ilk olarak Göztepe'nin oyuncuları, tünelden çıkan Eyüpsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Eyüpsporlu oyuncular da aynı şekilde sonrasında sıraya girip Göztepeli oyuncuları alkışladı.

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Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor lu ve Göztepe li oyuncular, sahaya çıkarken birbirlerini alkışladı.

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