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105 Sözleşmeli Personel Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 12:33
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105 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca, 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacaktır. 

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak ilanda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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105 Sözleşmeli Personel Alınacak
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