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108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 11:01
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108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilecekler.

İhaleye katılmak için gerekli bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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