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13 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 09:29
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13 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır."

Detaylar için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.05.2021 12:19
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