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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2021 Cuma 10:17
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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev almak üzere 14 bin 961 sözleşmeli öğretmen atanacak.

Öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.

Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Atama başvuruları için son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 Cuma günü olarak açıklandı. 


Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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