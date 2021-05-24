Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1454
ALTIN
507.625
DOLAR
8.3852
STERLİN
11.8788
EURO
10.2253
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte sınırların kapanmasından dolayı Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede kalan 220 Avustralya vatandaşı, bir yıllı aşkın aradan sonra özel seferle ülkelerine döndüler.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:41
0 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İSTANBUL

Salgından nedeniyle sınırların kapanmasıyla ülkelerine dönemeyen ve 25 farklı ülkede bir yıldır yaşamlarını sürdüren 220 Avustralya vatandaşının özlemi sona erdi. Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü. Bilet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 220 Avustralya vatandaşı dün akşam saat 23.00 sıralarında Quantas Havayolları'na ait özel seferle İstanbul'dan Darwin'e gitti.  

"KISA TATİL İÇİN GELDİK İKİ YILDAN BERİ BURADAYIZ"

14 yıldır Avustralya'da yaşadığını ve 2019 yılında kısa tatil için geldiği Türkiye'de iki yıldan beri kaldığını ifade eden Gökhan Altındağ "Eşimin hamileliği sıkıntılı geçince burada kalmak zorunda kaldık ve kızım Bursa'da dünyaya geldi. Ondan sonra da 2020 Mart ayında koronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu" dedi.


"SALGIN NEDENİYLE MACARİSTAN'DA KALDI, ÜLKESİNE DÖNEMEDİ"

Kızı Anica ile birlikte Macaristan’dan gelen Eva Szıgetti  ise, "Macaristan'a ameliyat olmak için 2018'de yılında gitmiştim. 40 yıl önce de Macaristan'dan Avustralya’ya mülteci olarak gitmiştim. Aslen Macaristanlıyım. Ben şanlıydım bu ülkede ailem vardı. Zorluk çekmedik.  Şimdi ikinci ülkeme dönüyoruz. Çok duygusal neredeyse üç yıl bulacak. Çok mutluyuz. 2020  Aralık’ tan beri bilet almaya çalışıyoruz.  Macaristan’dan buraya Türk Hava Yolları ile geldik. Koronavirüs aşılarını da olduk" diye konuştu.


"MASTER İÇİN GİTTİ İTALYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 1 YIL KALDI"

Salgın nedeniyle sınırların kapanmasından dolayı master yaptığı İtalya'da kaldığını ifade eden Brıa Versave ise şunları söyledi: "Dışişleri Bakanlığı'nın diğer uçak biletlerinin çoğu iptal edildi. Katar Havayolları biletleri iptal ettiği için kimse ülkesine dönemedi. Bu garanti bir uçuş olduğu için biletlerimizi aldık ve ülkemize dönüyoruz.  Yaklaşık bir yıldan fazla İtalya'dayım. Bir yıldır ailemden uzaktayım. Onları göreceğim için mutluyum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik15 Temmuz Şehitler KöprüsüKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüler
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüler
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapanan Iğdır-Nahçıvan yolu, 5 saatte açıldı
Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapanan Iğdır-Nahçıvan yolu, 5 saatte açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans