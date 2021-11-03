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17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirmeye çalışan 17 şüpheli gözaltına alındı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:16
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17 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

DHA

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