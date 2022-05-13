2 bakanlık arasında Güzel Sanatlar Liseleri için protokol imzalandı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü imza töreni düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. 76 ilde bulunan 95 Güzel Sanatlar Lisesini kapsayacak protokol için düzenlenen imza töreni saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okunarak başladı. Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende konuşma yaptı. Konuşmaların ardından iki bakanlık arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Güzel Sanatlar Liselerinin sayısını arttırılması, öğrencilerin uluslararası sanat platformlarında aktif yer alması hedefleniyor.





BAKAN ERSOY: HEDEFİMİZ GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRMEK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Güzel Sanatlar Liselerinin ülkemizin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk ve heyecan kattığını görüyoruz. Bu liselerde eğitim gören gençlerimizin çok yakın bir zaman diliminde Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Gelişmiş bir toplum olmamız için iyi eğitimli aynı zamanda kültürel, sanatsal alanlarda da iddialı olmamız gerekmektedir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım yeni kültür merkezleri inşa etsek de o mekanlara ruh verecek olan gençlerin enerjisi ve heyecanıdır. Yaptığımız tüm çalışmalarda temel hedefimiz geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir. İnsana, gençlere yani sizlere yatırım yapmaktır" dedi.





BAKAN ÖZER: 81 İLDE GÜZEL SANATLAR LİSELERİ OLACAK



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Bakanlığımızla öncelikle turizm alanında bir iş birliğine gittik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başlatmış olduğumuz 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyası ile tekrar yola yürümeye başladık. 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yaparak 2 bakanlık olarak gururla tüm Türkiye'ye şunu söylebildik 'Eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul yok'. O protokolden önce okullarda 28 milyon kitap varken bugün 60 milyon kitap sayısına eriştik. Bu yılın sonuna kadar inşallah bu sayı 100 milyona tamamlayacağız. Bugün de 76 ilimizde 95 güzel sanatlar lisesinde yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yeni bir yola gidiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarının koridorlarında dolaştığı, ders verdiği etkinlik yaptığı güzel sanatlar liseleri oluşturma, öğrencilerin ve öğretmenlerin uluslararası etkinliklerde yer aldığı, kendi performanslarını sergiledikleri bir açılıma doğru çok kapsamlı bir iş modelini bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Bu işbirliğinin hızlı sonucu olarak, 81 ilde de güzel sanatlar liselerini açacağız. Sadece resim ve müzik alanında eğitim veriliyordu. Artık 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle tiyatro ve sahne sanatları alanında da eğitim başlanacak" diye konuştu.