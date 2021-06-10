Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1452
ALTIN
517.392
DOLAR
8.5597
STERLİN
12.0630
EURO
10.4070
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
Araştırma Görevlisi Alınacak
Araştırma Görevlisi Alınacak
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...

3 Adet arsa ihale ile satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 11:17
0 Okunma
3 Adet arsa ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi 1 nolu Bostancı mahallesi adresinde, aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

 İhale, 22.06.2021 tarihinde Salı günü, 11.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 200,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhaleye ait detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Araştırma Görevlisi Alınacak
Araştırma Görevlisi Alınacak
Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans