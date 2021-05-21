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3 öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Mayıs 2021 Cuma 16:32
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3 öğretim üyesi alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate  alınmayacaktır. Öğretim üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web  sayfamızda  yayınlanacak  olup  bu  aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiyeayrıntılar için tıklayınız...

İLAN.GOV.TR

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