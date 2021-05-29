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30 öğretim üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30
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30 öğretim üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün bazı bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğe şahsen veya postayla başvurmaları gerektiği belirtildi.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

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