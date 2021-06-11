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32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Haziran 2021 Cuma 11:04
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32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait Merkez  Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacak.

İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu ihaleyle kiralanacak olan iş yerlerinin türü, aylık ve yıllık kiralama bedeli ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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