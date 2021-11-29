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36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
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36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Kasım 2021 Pazartesi 14:48
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36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; TİGEM, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü muhtelif parsellerde toplam 11.207 dekar mahsul üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak tarım arazilerini partiler halinde kiraya veriyor. 

İhale 08.12.2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15.12.2021 günü tekrar edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.11.2021 14:50
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