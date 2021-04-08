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36 aracın satışı yapılacak

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 36 aracın satışı yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 11:17
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36 aracın satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen (otomobil, SUV, otobüs, kamyonet, çekici ve dorse) araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte  satış ihaleleri yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerden talep edilen belgeler ve araç vergi durumuyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
 

İLAN.GOV.TR

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