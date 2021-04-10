Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
37 Öğretim Üyesi alıyor
37 Öğretim Üyesi alıyor
Proje Teklif Çağrısı
Proje Teklif Çağrısı
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verilecek
10 adet ticari nitelikli...
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...

37 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Nisan 2021 Cumartesi 09:46
2 Okunma
37 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.04.2021 19:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Proje Teklif Çağrısı
Proje Teklif Çağrısı
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verilecek
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verilecek
Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans