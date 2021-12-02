Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,880.15
ALTIN
768.39
DOLAR
13.47
STERLİN
17.99
EURO
15.31
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak

39 Sözleşmeli Personel Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 11:28
0 Okunma
39 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 39 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Müracatlar ilanın Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığının https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak. Sonuçlar ilgili KPSS puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilan edilecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Asgari ücret görüşmeleri başladı
Asgari ücret görüşmeleri başladı
Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın cenaze törenine katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans