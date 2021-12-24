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40 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Aralık 2021 Cuma 14:09
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40 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 Müfettiş Yardımcısı alınacak. 

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet - Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak. Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.      

İLAN.GOV.TR

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