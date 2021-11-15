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41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 12:24
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41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa illerinde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B fıkrası uyarınca, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere sözleşmeli sanatçı istihdam edecektir. 

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet  –  Kültür ve Turizm Bakanlığı  - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli sanatçı alımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli SanatçıKültür Ve Turizm Bakanlığı
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