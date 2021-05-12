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45 akademik personel alımı yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:17
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45 akademik personel alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyesi alacak.

Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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