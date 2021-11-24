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4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2021 Çarşamba 11:39
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4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 77 Destek Personeli alımı yapacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
4B Sözleşmeli Personel AlımıESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi
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