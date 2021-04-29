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541 itfaiye eri alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2021 Perşembe 12:05
3 Okunma
541 itfaiye eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan  türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
 

İLAN.GOV.TR

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